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Захват кораблей: Украина передала Морскому трибуналу улики против РФ

Комментариев: 3
Украинская сторона снова обратилась в Международный трибунал.
Енин и Кулеба представили меморандум против РФ
Енин и Кулеба представили меморандум против РФ
Facebook/Евгений Енин

Украина передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум в деле о захвате Российской Федерацией украинских моряков и кораблей в водах Черного моря в ноябре 2018 года.

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Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, меморандум подписан замглавы МИД Евгением Ениным. Чиновник в свою очередь отчитался о содержании данного меморандума.

Сегодня, как и предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется "Мемориал Украины"... Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция - все тут системно, качественно изложено. И назначен агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России, это мой заместитель Евгений Енин, - сказал Кулеба.

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Кроме того, глава украинского МИД отметил, что Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, а также за удержание в течение 9 месяцев украинских моряков и за удерживание в течение 11 месяцев захваченных украинских кораблей.

Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, и команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора - все, каждый орган, задействованный в этом процессе, - мы хотим только одного - справедливости. И мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами, безусловно, что Международный трибунал по морскому праву - это одно из таких средств, - сказал Кулеба.

Замглавы МИД в свою очередь отчитался о содержании данного меморандума.

В этом документе – факты, доказательства, показания свидетелей о нарушениях Россией международных конвенций, которые имели место в 2018 году в районе Керченского пролива. В нем также - победоносное для Украины решения, которым Международный морской трибунал почти год назад обязал Россию освободить три наших судна - "Бердянск", "Никополь", "Яны-Капу" - и 24 украинских моряков и вернуть их под юрисдикцию Украины, - рассказал Енин.

Также чиновник уточнил, что у РФ будет три месяца на высказывания возражений относительно юрисдикции по этому делу. Решение трибунала ожидается в течение 2022-2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подаст меморандум против РФ в морской трибунал. Киев намерен требовать от Москвы моральной и материальной компенсации для украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

 

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Теги: Енин, меморандум, морской трибунал, захват кораблей
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Комментариев (3)
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nelci    22.05.2020, 13:54
Оценка:  -20
nelci
Если трибунал будет в нашу пользу, то и Порошенко из зрадника превращается в героя!
mtervvvga    22.05.2020, 13:53
Оценка:  -23
mtervvvga
Все эти претензии отправьте маньяку,коррупционеру,алкоголику и предателю Педе Пидopoшенко,который их туда послал,зная что их схватят,при этом надеясь что эти катера потопят,чтобы затем продлить военное положение и отменить выборы презика.
WTF2wtf    22.05.2020, 14:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Крым и Донбасс оккупировала Монголия?
Монголия напала на украинские катера и захватила их?
Презик россии типа не при делах и он не Хyйло после 2014-го?

Тебе стабильно нахyй,
шизоидный бот-многостаночник оккупантов из раши ...
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