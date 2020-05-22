Захват кораблей: Украина передала Морскому трибуналу улики против РФ

Украинская сторона снова обратилась в Международный трибунал.

Украина передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум в деле о захвате Российской Федерацией украинских моряков и кораблей в водах Черного моря в ноябре 2018 года.

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Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, меморандум подписан замглавы МИД Евгением Ениным. Чиновник в свою очередь отчитался о содержании данного меморандума.

Сегодня, как и предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется "Мемориал Украины"... Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция - все тут системно, качественно изложено. И назначен агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России, это мой заместитель Евгений Енин, - сказал Кулеба.

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Кроме того, глава украинского МИД отметил, что Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, а также за удержание в течение 9 месяцев украинских моряков и за удерживание в течение 11 месяцев захваченных украинских кораблей.

Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, и команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора - все, каждый орган, задействованный в этом процессе, - мы хотим только одного - справедливости. И мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами, безусловно, что Международный трибунал по морскому праву - это одно из таких средств, - сказал Кулеба.

Замглавы МИД в свою очередь отчитался о содержании данного меморандума.

В этом документе – факты, доказательства, показания свидетелей о нарушениях Россией международных конвенций, которые имели место в 2018 году в районе Керченского пролива. В нем также - победоносное для Украины решения, которым Международный морской трибунал почти год назад обязал Россию освободить три наших судна - "Бердянск", "Никополь", "Яны-Капу" - и 24 украинских моряков и вернуть их под юрисдикцию Украины, - рассказал Енин.

Также чиновник уточнил, что у РФ будет три месяца на высказывания возражений относительно юрисдикции по этому делу. Решение трибунала ожидается в течение 2022-2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подаст меморандум против РФ в морской трибунал. Киев намерен требовать от Москвы моральной и материальной компенсации для украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

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