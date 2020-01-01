Иностранец на Львовщине зарезал родственника и привез тело в больницу

Правоохранители задержали 34-летнего иностранца.

Ночью 22 мая в больницу в Винниковской ОТГ на территории Львовской области приехал автомобиль, в котором обнаружили окровавленное тело мужчины. Об этом информирует местный портал Varta1.

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Сообщается, что пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в результате которых он умер. Полицейские задержала водителя автомобиля, который привез тело в больницу. Им оказался 34-летний иностранец.



В полиции сообщили, что погибшим оказался 33-летний родственник задержанного. Оба мужчины проживали в Винниках.



По факту происшествия открыто уголовное производство по часть 1 статьи 115 УКУ (умышленное убийство). Подозреваемый в убийстве своего родственника задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.



Напомним,в Житомирской области мужчина расстрелял 7 человек.

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