В Черноморске подростки избили девочку с инвалидностью и сняли видео

В полиции уже возбудили уголовное дело по статье хулиганство.

В Украине очередной скандал с буллингом среди подростков кадр из видео

В городе Черноморск Одесской области подростки избили сверстницу и выложили видео издевательств в Интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Читай также: Под Киевом девочки-подростки жестоко избили знакомую из-за парня

На видео, которое доступно в социальных сетях, видно, как девочка 12−13 бьет ногами и руками свою сверстницу, лежащую на земле. Затем просто усаживается на нее верхом. Потерпевшая с трудом поднимается, но обидчица снова набрасывается на нее. На записи слышно, что рядом находятся другие подростки, которые собственно и ведут съемку, подбадривая при этом агрессора.

В комментариях под видео пишут, что потерпевшая имеет особенности психического развития, но является добрым и неагрессивным ребенком.

Как сообщили в полиции, по факту буллинга Черноморский райотдел открыл уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В настоящее время лица непосредственных участников инцидента, а также еще трех девушек, которые при нем присутствовали, установлены. Для дачи объяснений и принятия решения все они вместе с родителями приглашены в отдел полиции, - говорится в сообщении.

Напомним, в середине мая под Харьковом подростки устроили самосуд над девушкой с инвалидностью. Жертву оскорбляли, ставили на колени, избивали и заставляли просить прощение за распространение слухов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.