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В Черноморске подростки избили девочку с инвалидностью и сняли видео

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В полиции уже возбудили уголовное дело по статье хулиганство.
В Украине очередной скандал с буллингом среди подростков
В Украине очередной скандал с буллингом среди подростков
кадр из видео

В городе Черноморск Одесской области подростки избили сверстницу и выложили видео издевательств в Интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

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На видео, которое доступно в социальных сетях, видно, как девочка 12−13 бьет ногами и руками свою сверстницу, лежащую на земле. Затем просто усаживается на нее верхом. Потерпевшая с трудом поднимается, но обидчица снова набрасывается на нее. На записи слышно, что рядом находятся другие подростки, которые собственно и ведут съемку, подбадривая при этом агрессора.

В комментариях под видео пишут, что потерпевшая имеет особенности психического развития, но является добрым и неагрессивным ребенком.

Как сообщили в полиции, по факту буллинга Черноморский райотдел открыл уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В настоящее время лица непосредственных участников инцидента, а также еще трех девушек, которые при нем присутствовали, установлены. Для дачи объяснений и принятия решения все они вместе с родителями приглашены в отдел полиции, - говорится в сообщении.

Напомним, в середине мая под Харьковом подростки устроили самосуд над девушкой с инвалидностью. Жертву оскорбляли, ставили на колени, избивали и заставляли просить прощение за распространение слухов.

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Теги: Черноморск, Одесская область, буллинг, подростки, девочка, хулиганство
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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    22.05.2020, 14:37
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БРОКЕР_666
уплюдки
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