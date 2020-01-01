Грузия решила не ссориться с Украиной из-за Саакашвили

Глава МИД Грузии обещает продолжить партнерство с Киевом.

Грузия намерена продолжить стратегическое партнерство с Украиной, несмотря на факт назначения Михаила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, пишет Интерфакс-Украина.

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По его словам, в понедельник из обязательного 14-дневного карантина выйдет посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный из Киева в Тбилиси. Он встретится с главой МИД страны для обсуждения дальнейших действий в отношении Украины.

Мы пройдем с послом все детали вопросов связанных с отношениями с Украиной и обсудим планы будущего сотрудничества. Несмотря на серьезную возникшую проблему, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной, - сказал Залкалиани.

При этом он отметил, что необходим “серьезный анализ того, как должны продолжиться двусторонние отношения“.

Напомним, в начале мая экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой комитета реформ в Украине. Официальный Тбилиси выступил с резкой критикой данного назначения, поскольку на родине беглый президент является фигурантом уголовных дел.

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