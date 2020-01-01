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Кровавое ДТП на Одесской трассе: Четверо погибших

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Еще четверо пострадавших доставлены в больницу.
ДТП произошло вблизи Жашкова
ДТП произошло вблизи Жашкова
Ирина Назарок/Facebook

22 мая, около 10.00, на 152-м км трассы Киев-Одесса произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011. В результате лобового столкновения погибли четверо человек. Об этом сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи Черкасского облсовета.

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ДТП произошло в районе села Марийка Жашковского района. На месте происшествия погибли 6-летний мальчик, двое мужчин и женщина 30-38 лет. 

Медики оказали помощь четырем пострадавшим пассажирам внедорожника: в больницу Жашкова госпитализировали 4-летнюю девочку и 11-летнего мальчика. Женщину в возрасте 30-35 дет транспортировали в Уманскую больницу в крайне тяжелом состоянии.



Напомним, в Одессе маршрутка сбила насмерть пешехода. Момент ДТП попал в Сеть.

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Теги: ДТП, Одесская трасса, авария, жертвы, внедорожник
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