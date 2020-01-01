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В Кривом роге накрыли порностудию

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Устанавливаются причастные к преступлению лица.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

В Кривом Роге правоохранители накрыли порностудию, на которой изготовляли и распространяли порнографию. Открыто уголовное дело по ч.3 ст. 301 УКУ (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области. 

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“Криворожской местной прокуратурой №1 совместно с сотрудниками Криворожского и Металлургического отдела полиции ГУНП в области разоблачена и прекращена деятельность порностудии“, - говорится в сообщении.

Так, в ходе обысков в двух квартирах, где работала порностудия, правоохранители изъяли техническое оборудование и принадлежности, которые использовалось для изготовления, сбыта и распространения порнографического контента: ноутбуки, веб-камеры, мобильные телефоны, банковские карты и аксессуары интимного характера.

На данный момент следствие продолжается.

Напомним, ранее в Запорожье неизвестный боролся с “порно“, угрожая взорвать худсалон. Мужчина потребовал убрать репродукцию картины известного итальянского художника. 

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Теги: Кривой рог, Прокуратура, Порностудия, Порно
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