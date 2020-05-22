Угрожали и хотели изнасиловать: детали массового расстрела под Житомиром

СМИ узнали детали жуткой бойни под Житомиром.

Массовый расстрел в Житомирской области произошел после того, как жертвы обвинили владельца пруда Анатолия Захаренко в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. Кроме того, один из нацгвардейцев якобы еще и напал на Захаренко с ножом.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный источник в полиции Житомира.

Источник рассказал, что накануне расстрела, начальника Попильнянского отделения Коростишевского отдела полиции в Житомирской области подполковника Руслана Мшанецкого, поймали на взятке. Интересно, что топ-полицейского сотрудникам ГБР “сдал” Анатолий Захаренко. Мужчина пожаловался о том, что местные полицейские пытались "крышевать" его рыболовный бизнес.

Есть уже первые показания подозреваемого. Все участники – давно знакомы между собой. По словам Анатолия Захаренко, после обильных возлияний, ночью он остался наедине с двумя из гостей, остальные пошли спать. Один из оставшихся начал предъявлять ему претензии, что он "слил" в Департамент внутренней безопасности Нацполиции "хорошего парня" - Руслана Мшанецкого, которого они тоже хорошо знали. Кстати, этот подполковник Мшанецкий и сам раньше бывал на рыбалке у Захаренко. Слово за слово, и через несколько минут двое оставшихся заявили Захаренко, что его "изнасилуют" за "предательство" и "слив". Захаренко послал предъявлявшего претензии. После чего гость схватился за нож, а Захаренко, в свою очередь, за свое ружье. По словам подозреваемого, от выстрелов проснулись остальные гости, подскочили и схватились за стволы, которые привезли с собой. Но Захаренко их опередил, застрелив еще пятерых. Тот, который якобы убежал - Вадим Федюнин, на самом деле остался на месте. Под стволом Захаренко он попросил его отпустить, сказав, что ничего не видел и не слышал, мол, спал во время стрельбы. Захаренко его отпустил и позволил уйти. После чего сам Захаренко набрал номер полиции и заявил, что застрелил семь человек. Также предложил добровольно сдаться, но попросил только одно - он хотел сдаться не местной полиции, а областной, из Житомира. Одновременно позвонил в полицию тот, которого он отпустил - Вадим Федюнин, - сообщил источник.

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По данным издания, супруга Захаренко работает секретарем в сельском совете. Ранее она избиралась депутатом местного совета.

Напомним, ночью, 22 мая, в лесах Житомирской области разыгралась кровавая трагедия. 58-летний мужчина расстрелял компанию отдыхающих из гладкоствольного охотничьего ружья.

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