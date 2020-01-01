Зеленский признал, что корь и туберкулез не менее опасны, чем COVID-19

Президент обеспокоен снижением уровня вакцинаций населения от традиционных инфекций.

Корь, столбняк и туберкулез – не менее опасные болезни, недели коронавирус COVID-19, поэтому важно проводить вакцинацию населения от этих инфекций. Об этом в пятницу, 22 мая, заявил президент Владимир Зеленский во время совещания по поводу противодействия коронваирусу, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Во время ежедневного доклада Минздрава президенту в частности сообщили, что в условиях эпидемии коронавируса вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась. Однако количество вакцинаций всё же уменьшилась на 20%. И это может спровоцировать вспышку этих болезней в ближайшем будущем.

Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез – столь же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас, - отметил Владимир Зеленский.

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Главе государства также доложили, что все области нашли возможности для выплаты надбавок к зарплатам врачам, которые непосредственно боролись с COVID-19.

Национальная служба здоровья завершает подписание договоров по выплатам за апрель. Экстренная медицинская помощь подписала 100% договоров, мобильные бригады врачей - 75%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным COVID-19 - 84%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным ОРВИ - 85%. Заключение договоров продолжится и в выходные.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что в Украине из-за COVID-19 упали показатели обязательной вакцинации. Пока внимание общества и властей сосредоточено на коронавирусной угрозе, возникли трудности с защитой населения от других инфекций.

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