Верховная Рада может начать работу со 2 июня

На коронавирус протестировали 53 нардепа.

Верховная Рада Украины может начать проводить пленарные заседания в обычном режиме со 2 июня. На COVID-19 протестировали 53 депутата. Все результаты оказались отрицательными. Об этом сообщила заместитель главы фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук у себя в Facebook.

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“Всего за несколько последних дней протестовали ПЦР тестами 87 человек, из них - 53 депутата. Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружено. При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны еще на следующей неделе. Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента“, - пишет депутат.

Кравчук отметили, что сейчас от Минздрава ждут разъяснений, как организовать работу в округах и встречи с избирателями на следующей неделе.

Скриншот facebook/Евгения Кравчук

Напомним, ранее внефракционные нардепы в Раде создали новую партию. Новая политическая сила возникла на основе депутатской группы “За будущее“.

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