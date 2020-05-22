Бойня под Житомиром: Офис генпрокурора взял дело под личный контроль

Среди убитых - бывшие участники АТО, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Состояние досудебного расследования и процессуального руководства в уголовном производстве взято на особый контроль Офисом Генерального прокурора. В ходе бойни были застрелены нацгвардейцы, участники АТО и волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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На данный момент арендатор ставка задержан в порядке ст. 208 УПК, охотничье ружье изъято. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы и экспертно-криминалистическая лаборатория Житомирского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Устанавливаются причины конфликта и обстоятельства трагедии. Следственным управлением ГУ Нацполиции в области начато уголовное производство по факту смертельного ранения семи человек (ч.2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, ранее СМИ узнали детали жуткой бойни под Житомиром. Мужчину хотели изнасиловать.

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