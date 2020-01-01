СБУ запретила въезд в Украину главе КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву

Появилась детальная информация.

За последний месяц Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины 41 иностранному гражданину. В частности, в списке персон нон-грата появились лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов и российский продюсер Максим Фадеев.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ведомство опубликовало инфографику, согласно которой въезд в Украине запретили 19 членам международных террористических организаций, в частности "ИГИЛ"; 16 пропагандистам сепаратизма; 4 неонацистам; 2 участникам незаконных вооруженных формирований.

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В ведомстве напомнили, что принимают такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

В списке лиц, которым воспрещен въезд в страну, появился продюсер Максим Фадеев. Его в Украину не пустят на протяжении трех лет. Еще на три года запрет на въезд получил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Напомним, СМИ обнаружили у главы СБУ еще одну руководящую должность. В соответствии с антикоррупционным законодательством, управлять частными структурами государственный служащий Украины не может.

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