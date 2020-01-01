Кернес: Метро Харькова начнет работу с 25 мая

В метрополитене будет необходимо придерживаться санитарных норм.

В рамках ослабления карантинных мер в Украине харьковский метрополитен возобновляет свою работу. Метро запустят в понедельник, 25 мая. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес у себя в Telegram-канале.

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Так, на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 утра 25 мая.

“Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, - действует и сегодня“, - написал мэр.

Напомним, ранее Кабмин разрешил работу метро и общественного транспорта. Соответствующее решение Кабмин принял в среду, 20 мая.

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