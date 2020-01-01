В Харькове облили зеленкой экс-нардепа

Нападавших задержала полиция.

Во время митинга в Харькове облили зеленкой экс-депутата городского совета Андрея Лесика. К слову, сегодня он возглавляет партийную организацию "Оппозиционного платформы - За жизнь".

Читай также: Петиция о сносе памятника Ватутину в Киеве набрала 10 тыс голосов

Об этом сообщает местный паблик ХС-Харьков в Facebook.

Тот же ресурс опубликовал фото из места происшествия. Сообщается, что инцидент произошел во время митинга против закрытия роддома Южной железной дороги.

Фрайкоровцы тем временем подкрасили Лесика в трендовые политические цвета, - говорится в сообщении.

Читай также: В Киеве мужчина облил зеленкой памятник Ватутину: Его задержали

Позже в одной из публикаций появилась информация о том, что вероятных нападавших задержала полиция.

Напомним, в Запорожье националисты поставили на колени 13-летнюю девочку. Подростка также заставили облить себя зеленкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.