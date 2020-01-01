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В Харькове облили зеленкой экс-нардепа

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Нападавших задержала полиция.
Экс-нардепа Лесика облили зеленкой
Экс-нардепа Лесика облили зеленкой
Facebook/ХС-Харків

Во время митинга в Харькове облили зеленкой экс-депутата городского совета Андрея Лесика. К слову, сегодня он возглавляет партийную организацию "Оппозиционного платформы - За жизнь". 

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Об этом сообщает местный паблик ХС-Харьков в Facebook

Тот же ресурс опубликовал фото из места происшествия. Сообщается, что инцидент произошел во время митинга против закрытия роддома Южной железной дороги.

Фрайкоровцы тем временем подкрасили Лесика в трендовые политические цвета, - говорится в сообщении.

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Позже в одной из публикаций появилась информация о том, что вероятных нападавших задержала полиция.

Напомним, в Запорожье националисты поставили на колени 13-летнюю девочку. Подростка также заставили облить себя зеленкой.

 

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Теги: Лесик, экс-нардеп, зеленка
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