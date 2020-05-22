Дважды плененный боевиками украинец Синченко сбежал из тюрьмы "ДНР"

Террористы разыскивают сбежавшего украинского патриота.

Украинец Григорий Синченко, который дважды был пленен террористами так называемой "ДНР", совершил побег из тюрьмы оккупантов. Об этом изданию "Укринформ" рассказала его мать, Татьяна Гулевская.

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"По местному телеканалу новость о бегстве крутят в сводках "МВД". Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, что если найдут, не выпустят живым", - сказала Гулевская.



Террористы ранее подвергали Синченко пыткам. На фотографии, опубликованной на телеканалах оккупантов, на его лице видны следы ожогов. Гулявская предполагает, что ее сына снова начали пытать, из-за чего он сбежал.

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В 2016-м году 25-летний Григорий Синченко был арестован боевиками в оккупированном Донецке. Его обвинили в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, и подрывах вышки мобильного оператора оккупантов. Григория обменяли в декабре 2017 года вместе с 74 другими политзаключенными.



По словам матери Григория, за партизанскую деятельность в пользу Украины, террористы пытали его током, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, и избивали. В результате пыток молодой человек получил разорванное легкое.



По возвращению из плена, Синченко решил, что он должен отомстить террористам и вернулся на оккупированные территории, чтобы продолжить партизанскую войну. Его повторно задержали в октябре 2019 года.



Напомним, родственники украинских политзаключенных пикетировали Офис президента.

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