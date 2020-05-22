Бойня под Житомиром: Нацгвардия подтвердила гибель трех военных

Расстрелянные военнослужащие были в отпуске после длительного пребывания в районе проведения ООС.

Национальная гвардия Украины подтвердила гибель троих военнослужащих в ходе бойни под Житомиром в пятницу, 22 мая. Погибшие находились в отпуске после пребывания в районе боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии у себя в Facebook.

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Так, в результате бойни на пруду возле села Новоселица погибли контрактники Виталий Вульчин (Бригада быстрого реагирования, старший сержант), а также Владислав Мамиченко (младший сержант) и Андрей Москалец (старший солдат) из воинской части 3066.

Военнослужащие находились в отпуске, который был им предоставлен ​​после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС, - сказано в сообщении.

Скриншот facebook.com/NGUmainpage

Напомним, ранее на Житомирщине мужчина расстрелял семь человек. Мужчина стрелял из охотничьего ружья марки “ИЖ“.

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