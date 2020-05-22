В полиции рассказали подробности массового убийства на Житомирщине

Установлены личности всех погибших.

Следователи Национальной полиции предварительно установили хронологию расстрела семи человек, произошедшего в ночь на 22 мая на Житомирщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

Читай также: Опубликованы жуткие фото массового расстрела на Житомирщине

По предварительной информации, в ночь с 21 на 22 мая восемь мужчин приехали отдыхать на пруд вблизи села Новоселица в Житомирской области. Все прибывшие давно знали арендодателя пруда и были с ним в приятельских отношениях.



Компания выпивала, а ближе к ночи большинство из них ушли спать. За столом остался арендатор и двое отдыхающих. Между ними и произошел конфликт, в результате которого хозяин взял охотничье ружье и расстрелял своих оппонентов.

Читай также: Бойня под Житомиром: Жена охотника назвала свою версию причины расстрела нацгвардейцев

После этого вооруженный мужчина пошел к другому дому, где спали еще шестеро гостей. Зайдя в помещение, он открыл огонь из ружья, убив пятерых мужчин. Один человек смог убежать в село, и там обратился за помощью в полицию.



Правоохранители установили личности всех погибших. Ими оказались бывшие и нынешние военнослужащие, участники АТО.



"Это — добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших — трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся на выходных днях после возвращения из ООС", - сообщили в полиции.



Полицейские обнаружили на месте происшествия 5 единиц зарегистрированного оружия, в том числе и охотничье ружье, из которого расстреляли людей.





Напомним, Офис генпрокурора взял расследование бойни под Житомиром под личный контроль.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.