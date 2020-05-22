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В полиции рассказали подробности массового убийства на Житомирщине

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Установлены личности всех погибших.
Место происшествия в Житомирской области
Место происшествия в Житомирской области
Пресс-служба полиции

Следователи Национальной полиции предварительно установили хронологию расстрела семи человек, произошедшего в ночь на 22 мая на Житомирщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

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По предварительной информации, в ночь с 21 на 22 мая восемь мужчин приехали отдыхать на пруд вблизи села Новоселица в Житомирской области. Все прибывшие давно знали арендодателя пруда и были с ним в приятельских отношениях.

Компания выпивала, а ближе к ночи большинство из них ушли спать. За столом остался арендатор и двое отдыхающих. Между ними и произошел конфликт, в результате которого хозяин взял охотничье ружье и расстрелял своих оппонентов. 

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После этого вооруженный мужчина пошел к другому дому, где спали еще шестеро гостей. Зайдя в помещение, он открыл огонь из ружья, убив пятерых мужчин. Один человек смог убежать в село, и там обратился за помощью в полицию. 

Правоохранители установили личности всех погибших. Ими оказались бывшие и нынешние военнослужащие, участники АТО.

"Это — добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших — трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся на выходных днях после возвращения из ООС", - сообщили в полиции.

Полицейские обнаружили на месте происшествия 5 единиц зарегистрированного оружия, в том числе и охотничье ружье, из которого расстреляли людей.



Напомним, Офис генпрокурора взял расследование бойни под Житомиром под личный контроль.

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Теги: Бойня, житомирская область, расстрел, Нацнвардия, ставок
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Комментариев (1)
ktrvbcffer    22.05.2020, 16:49
Оценка:  -20
ktrvbcffer
По ICTV сказали что"герои"начали кидать предъявы типа"мы ваивали с Расиий,а ты даже своих детей воевать не отправил"...Мужик пострелял мразоту и правильно сделал.
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