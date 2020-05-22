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“То, что я увидел, меня шокировало”: Тищенко пересел на маршрутки

Комментариев: 2
Скандальный нардеп прокатился в столичной маршрутке.
Николай Тищенко в маршрутке
Николай Тищенко в маршрутке
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Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко, который, по данным некоторых СМИ, не против стать мэром Киева, решил проверить, готов ли общественный транспорт столицы работать в обычном режиме с 23 мая.

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Об этом Тищенко сообщил на своей странице в Facebook.

Тищенко прокатился в одной из столичных маршруток и заявил, что его шокировало увиденное. По его мнению, общественный транспорт пока не готов к работе в обычном режиме в условиях карантина.

То что я увидел, откровенно говоря, шокировало меня. Пассажиры не придерживаются рекомендованных дистанций, так как разметка на остановках просто отсутствует. А люди стоят в очереди по несколько часов! Водители не имеют элементарных средств защиты и вынуждены проводить дезинфекцию самостоятельно только с помощью обычной воды и первой же тряпки.

Где же те бригады дезинфекторов, которые нам так ярко показывали на видео в защитных скафандрах и вооруженные специальными растворами? Где средства защиты для водителей? Или они самостоятельно их покупать за мизерную зарплату? - написал Тищенко.

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Он также добавил, что у него есть еще много вопросом к столичным властям, которые должны обеспечить безопасный проезд киевлян в общественном транспорте.

Я требую обеспечить необходимыми средствами безопасности водителей, наладить обещанную дезинфекцию салонов и оборудовать общественные остановки разметками, - добавил Тищенко.

Напомним, президент Зеленский может поддержать кандидатуру заместителя председателя фракции “Слуга народа“ Николая Тищенко на выборах мэра Киева. Об этом заявил политолог Алексей Якубин.

 

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Теги: Тищенко, маршрутка, общественный транспорт
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    22.05.2020, 17:30
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Это тебе не "вельвет-маршрутка".
Lyonya-Space    22.05.2020, 16:43
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Предвыборная PR акция началась.
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