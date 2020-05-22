Полиция расследует, почему в Одесской области стоят три памятника Ленину

Памятники Ленину забыли декоммунизировать в трех селах Одесской области.

Один из памятников Ленину в Одесской области LB

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за того, что в трех селах Болградского района Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину. Об этом в комментарии "Суспильному" рассказала пресс-секретарь ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.

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Подлежащие декоммунизации памятники Ленину до сих пор есть в селах Железнодорожное, Виноградовка и Калчева.



По данному факту полицейские внесли сведения в ЕРГР согласно статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".



Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к нарушению закона о декоммунизации.



Напомним, в Харькове бюст Жукова обливали красной краской два дня подряд.

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