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Полиция расследует, почему в Одесской области стоят три памятника Ленину

Комментариев: 1
Памятники Ленину забыли декоммунизировать в трех селах Одесской области.
Один из памятников Ленину в Одесской области
Один из памятников Ленину в Одесской области
LB

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за того, что в трех селах Болградского района Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину. Об этом в комментарии "Суспильному" рассказала пресс-секретарь ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.

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Подлежащие декоммунизации памятники Ленину до сих пор есть в селах Железнодорожное, Виноградовка и Калчева.

По данному факту полицейские внесли сведения в ЕРГР согласно статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к нарушению закона о декоммунизации.

Напомним, в Харькове бюст Жукова обливали красной краской два дня подряд.

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Теги: декоммунизация, памятник ленину, Одесская область, Болградский район
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Комментариев (1)
толян04    22.05.2020, 17:28
Оценка:  -21
толян04
у вятровича будет истерика))
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