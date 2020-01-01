Украинцам снова разрешили сдавать экзамены на водительские права

Граждане, которые ранее сдали теоретический экзамен на знание ПДД, теперь могут показать свои навыки по управлению автомобилем.

Сервисные центры Министерства внутренних дел с 22 мая возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читай также: Опубликованы пять этапов смягчения карантина

“С сегодняшнего дня сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Для его сдачи необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоялся теоретический экзамен“, - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что результат теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев после его сдачи. Однако в связи с ранее введенными карантинными ограничениями в этом трехмесячном сроке не будет учитываться период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Также в полиции напомнили, что карантин в стране еще не отменен полностью, поэтому желающие сдавать экзамен на права должны надеть защитную маску.

Напомним, с 11 мая в Украине возобновили работу сервисные центры МВД. Прием осуществляется по предварительной записи через электронную очередь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.