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Украинцам снова разрешили сдавать экзамены на водительские права

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Граждане, которые ранее сдали теоретический экзамен на знание ПДД, теперь могут показать свои навыки по управлению автомобилем.
МВД возобновило прием экзаменов на права
МВД возобновило прием экзаменов на права
facebook.com/mvs.gov.ua

Сервисные центры Министерства внутренних дел с 22 мая возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства внутренних дел.

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“С сегодняшнего дня сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Для его сдачи необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоялся теоретический экзамен“, - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что результат теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев после его сдачи. Однако в связи с ранее введенными карантинными ограничениями в этом трехмесячном сроке не будет учитываться период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Также в полиции напомнили, что карантин в стране еще не отменен полностью, поэтому желающие сдавать экзамен на права должны надеть защитную маску.

Напомним, с 11 мая в Украине возобновили работу сервисные центры МВД. Прием осуществляется по предварительной записи через электронную очередь.

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Теги: карантин, МВД, водительские права, экзамен по вождению
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