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Разумков рассказал, сколько нардепов переболели коронавирусом

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Спикер парламента выразил надежду, что в ближайшее время Рада вернется к нормальной работе.
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Пресс-служба ВР

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что примерно 10-15 народных депутатов уже переболели коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом он сообщил в интервью "24 каналу".

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"По той информации, которая у меня есть, примерно 10 - 15 человек. У нас есть новый подтвержденный случай, именно поэтому одна из фракций была на самоизоляции", - сказал спикер.

По словам Разумкова, в ближайшее время Верховная Рада может вернуться к работе в обычном режиме.

Спикер также пообещал, что журналистам снова разрешат работать на балконе сессионного зала парламента. 

"Я думаю, что мы в ближайшее время вернем возможность уважаемым операторам и фотографам работать на балконе. Сейчас этим занимается аппарат, чтобы понять, сколько людей в рамках карантина мы туда можем еще допустить. Я не уверен, что там надо находиться непосредственно журналистам, а фото и камеры - я думаю, что это будет правильно. Посмотрим." - сказал он.

Напомним, коронавирус нашли у нардепа от партии “Батькивщина“ Олега Мейдича.

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Теги: Разумков, нардепы, Рада, коронавирус
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