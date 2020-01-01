Дело Шеремета: Фигурантов уведомили об окончании следствия, будет суд

МВД завершило досудебное следствие, о чем уведомлены подозреваемые и их адвокаты. Теперь дело Шеремета передадут в суд.

Адвокатов Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Андрея Антоненко срочно пригласили в изолятор временного содержания, где троим подозреваемым в деле об убийстве Шеремета вручили документы об окончании досудебного расследования. Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Тарас Безпалый, представляющий интересы Юлии Кузьменко.

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По словам юриста, сегодня должно было состояться заседание Печерского райсуда Киева, где планировали рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Юлии Кузьменко, ее готовы были взять на поруки бывшие и действующие народные депутаты. Но оно не состоялось, поскольку в суд не пришли прокуроры и не доставили саму Кузьменко.

Сегодня же на 16:00 Тарас Безпалый и его коллеги, которые представляют интересы двоих других подозреваемых в этом деле – Дугарь и Антоненко – срочно приглашены в изолятор временного содержания.

На следующий день после пресс-конференции президента (которая была 20 мая – ред.) очень резко поменяли подозрение всем троим, причем прокуроры, которые были в группе до этого, категорически отказались это подписывать, в группу завели новых людей, которые согласились все-таки подписать, - рассказал Тарас Безпалый.

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Он также добавил, что Печерский райсуд перенес на 27 мая не состоявшееся сегодня рассмотрение дела об изменении меры пресечения Кузьменко. При этом адвокат опасается, что со стороны следствия будет подано новое ходатайство о продлении содержания под стражей.

Если по нашему ходатайству заседание назначено на среду, то думаю, по их (ходатайству прокуроров – ред.) рассмотрят в понедельник-вторник, а наше уже не будут. Чтобы оставить Кузьменко под стражей, - резюмировал он.

Напомним, вчера стало известно о резком повороте в деле Шеремета. Следствие изменило квалификацию подозрения фигурантов, а в деле неожиданно появились неустановленные “заказчики“ преступления.

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