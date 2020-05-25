В Черновицкой области решили ослабить карантин

Власти решили ослабить карантинные мероприятия.

В Черновицкой области, которая лидирует по числу инфицированных коронавирусом, решили ослабить карантинные мероприятия.

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Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

В частности, власти решили ослабить особый режим въезда и выезда в Черновицкую область.

Проезд частного транспорта и межобластное сообщение восстановлены. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости, - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве могут отложить запуск общественного транспорта. Решение о запуске транспорта в столице примут 23 мая.

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