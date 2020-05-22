В Казахстане боевика "ДНР" посадили на 4,5 года за наемничество

Террорист пытался получить убежище в России, но там ему отказали и экстрадировали в Казахстан.

В Казахстане к 4,5 годам тюрьмы приговорили Евгения Щербака, который воевал на Донбассе в рядах боевиков “ДНР“. Как пишут российские СМИ, Щербак пытался получить политическое убежище в России, но его выдали Казахстану, гражданином которого он является.

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Бывший наемник принимал участие в боевых действиях в районе Широкино и Дебальцево, воевал в рядах батальона “Спарта“ под командованием ликвидированного “Моторолы“. С 2017 года Щербак жил в Петербурге у своей тетки, поскольку не смог вернуться в ОРДЛО после очередного отпуска, а в 2018 году его задержала российская полиция и поместила под стражу как разыскиваемого в Казахстане за наемничество.

Позже его выпустили из СИЗО и дали направление на оформление документов для получение временного убежища, однако в Центре регистрации граждан чиновник, представившийся сотрудником ФСБ, отказал ему и назвал Щербака “мародером и наемником, который убивал и грабил мирное население Украины“, а также пригрозил, что отправит его в Казахстан или в Украину.

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После этого наемник уехал в Челябинскую область, где работал на стройке, но в 2019 году вновь был задержан. В просьбе о предоставлении убежища ему отказали и выдали Казахстану, где террорист в итоге и был осужден за участие в боевых действиях на территории иностранного государства.

Отмечается, что изначально Щербака хотели посадить на 9 лет, но адвокату удалось добиться более мягкого приговора – 4,5 года лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области задержан танкист “ДНР“. Террориста задержали, когда он пытался вернуться на оккупированные территории.

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