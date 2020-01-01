В двух областях не стали ослаблять карантин: Слишком много больных

Руководство двух регионов Украины объявило, что введенное 22 мая смягчения карантина на их области не распространяется.

Закарпатская и Львовская области не перешли на очередной, более мягкий режим карантина, как это сделала большая часть Украины в пятницу, 22 мая.

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Так, по информации главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова, в области статистика дает 14 больных на 100 тысяч населения, что не соответствует критериям Минздрава, которые позволяют смягчить карантин.

“На Закарпатье не переходят к режиму смягчения карантина с 22 мая. В области есть необходимость рассмотреть вопрос относительно смягчения карантинных мероприятий, но, к сожалению, на сегодняшний день уровень заболеваемости коронавирусом в области не соответствует тем критериям, которые предусмотрены Минздравом, чтобы позволить эти смягчения. На 100 тысяч населения у нас - почти 14 больных коронавирусом. А ослаблять карантин можно, если эта цифра составит не более 12 больных на 100 тысяч населения“, - отметил он.

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По словам Петрова, статистику испортила вспышка коронавируса в Мукачево, до которой регион имел до 10 инфицированных в сутки.

На Закарпатье надеются ввести смягчение карантина со следующего понедельника, 25 мая. Это решение будут принимать на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС. Смягчение касается запуска общественного транспорта и открытия детских садов.

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Аналогичная ситуация в целом и во Львовской области, где динамика заболеваемости COVID-19 не позволяет ослаблять карантинные меры, информирует пресс-служба облгосадминистрации.

“На Львовщине уже несколько недель наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Рано говорить о существенном ослаблении карантина в области, ведь нашей первоочередной задачей является сохранение здоровья и жизни жителей региона. Мы осознаем, что украинцы устали от карантинных мероприятий, однако статистика Львовщины свидетельствует только о приросте заболеваемости“, - заявил глава ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, отмечается рост на 90 пациентов нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

Состояние пациентов, обращающихся за медицинской помощью тяжелее, по сравнению с прошлой неделей. Если анализировать показатели, то мы входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина, однако количество больных указывает на другое. В реанимации 30 человек, тогда как на прошлой неделе было 12, - отметил Чемерис.

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Таким образом, областная противоэпидемическая комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 29 мая.

Напомним, с пятницы, 22 мая, Украина перешла к адаптивной модели карантина. В отдельных областях происходит смягчение противоэпидемических ограничений.

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