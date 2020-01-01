В Украине готовятся к лету в условиях маловодия

Некоторые территории будут иметь водный дефицит, хотя в целом бытовые и экономические потребности Украины в воде будут обеспечены.

В Госводагентстве сообщили, что в связи с маловодьем приняли необходимые меры для обеспечения населения и экономики водными ресурсами в течение летнего. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает пресс-служба правительства.

"Для избежания дефицита водных ресурсов установлены оптимальные режимы работы водных объектов. Это те согласованные "правила игры" с водопользователями для сбалансированного водопользования в условиях маловодья", - сказал заместитель главы Госводагентства Михаил Хорев на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Указано, что в целом наполнение водохранилищ позволяет обеспечить в полной мере водные потребности украинцев. Это питьевые и бытовые нужды населения, а также потребности орошения.

Отмечается, что для наполнения водой водохранилищ Видсичное и Денишовское, которые являются источниками водоснабжения города Житомира, из выше расположенных искусственных водных объектов сбрасывают воду, однако это не решило проблему в целом.

"Михаил Хорев рассказал, что Госводагентством подготовлено стратегические документы для моделирования водного дефицита - водохозяйственные балансы, которые дают возможность оценить и выявить, какие именно территории будут иметь водный дефицит", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что при Госводагентстве начала работу экспертная группа, которая будет заниматься разработкой стратегических направлений сохранения водности в условиях маловодья.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые могут ограничить водопользование. На большинстве рек Украины наблюдается низкая водность.

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