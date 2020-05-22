Расстрел на Житомирщине: Пьянство или коррупция?

В Житомирской области задержали мужчину по подозрению в убийстве семи человек, в полиции сначала заявили о бытовом конфликте, но позже начали всплывать другие подробности.

В Житомирской области мужчина расстрелял семерых человек. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook описал, как конфликт на фоне выпивки. И уже даже успел озвучить наказание для того, кто стрелял, в виде пожизненного заключения. Но местные жители говорят о рекете и нежелании платить “дань” полиции, что и привело к конфликту.

Корреспондент.net собрал информацию о кровавой ночи на Житомирщине.

Версия Геращенко

По словам замминистра внутренних дел, в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области на частном пруду отдыхала компания старых друзей-киевлян. Всего в компании было 9 человек, включая законного арендатора ставка Анатолия Захаренко.

“После распития спиртных напитков 6 отдыхавших легли спать в стоящем на берегу сарайчике, а двое остались пить с арендатором ставка. На почве внезапно возникших резких неприязненных отношений арендатора начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки ИЖ… Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию”, - утверждает Геращенко.

При этом еще до суда замминистра высказал предположение, что “суд не будет иметь другого решения, как пожизненное лишение свободы для человека, лишившего жизни семерых”.

Задержание полицейского

Интересно, что аккурат накануне стрельбы, арендатор ставка Захаренко поспособствовал аресту местного начальника полиции, который за “невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы в ставке требовал с него 10 тысяч гривен в месяц”.

Захаренко сдал горе-полицейского в ГБР. Его взяли с поличным, о чем даже отчиталась полиция Житомирской области.

Альтернативная версия

Знакомые Захаренко пишут в соцсетях, что после того, как полицейского, требовавшего взятку задержали, к мужчине “на разборку” приехали АТО-шники, которых он и застрелил.

У гостей было с собой оружие. В прокуратуре признали, что среди них были бывшие участники АТО, волонтеры и действующие служащие Нацгвардии. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко признала, что арендатор пруда фигурировал в задержании начальника райотдела полиции Житомирщины, которое произошло незадолго до стрельбы.

"Компания приехала на рыбалку в ночь с 20 на 21 мая, то есть раньше, чем произошло задержание начальника райотдела полиции. Они находились неподалеку от того места, где это происходило... Теоретически они могли наблюдать за происходящим. действительно, эти два события (задержание на взятке и убийство) связывает то, что и там и там было одно и то же лицо - арендатор пруда, но говорить о том, что они приехали ради того, чтобы с ним "разбираться" нельзя. Рыбаки после того, как произошло задержание, вместе с арендатором отдыхали, сидели за столом, а потом между ними возник конфликт, о его причинах сейчас собираем показания. То есть нельзя утверждать, что кто-то приехал ради каких-то "разборок", потому что это не сходится с временными рамками", - заявила Ващенко.

Издание Pavlovsky News в Facebook описало версию событий брата подозреваемого – Виктора. Он рассказал, что его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

Журналист Виталий Губин, который специализируется на криминальной тематике, описывает сходную версию событий: "Имеем: арендатора ставка пытался регулярно раздаивать на бабки местный начальник полиции. Вчера оборотня скрутили, в тот же день заявитель сел выпивать со своими знакомыми вояками из НГУ. Вроде как те были знакомы между собой. Выпили так, что хозяину вспомнили его российское происхождение, и за то, что сдал крохобора-копа, пообещали изнасиловать. Хозяин тогда взял ружье, на него с ножом кинулся один из гостей. Дальше месиво, застрелил семерых, восьмого отпустил. Сдался мужик сам, грозил в противном случае что будет бойня, а-ля в фильмах про Рембо".

Спор о службе в армии?

А вот жена Захаренко говорит, что причиной конфликта мог стать спор о службе в армии.

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала женщина.

Она добавила, что часть из погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить.

Спецконтроль

В Офисе генерального прокурора заявили, что взяли под контроль дело о расстреле семи человек на Житомирщине, которое сейчас ведет полиция.

Национальная гвардия подтвердила, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, являются ее военнослужащими. В Нацгвардии утверждают, что бойцы находились в отпуске, который был им предоставлен после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС.