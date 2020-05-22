Расстрел на Житомирщине: Пьянство или коррупция?
В Житомирской области мужчина расстрелял семерых человек. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook описал, как конфликт на фоне выпивки. И уже даже успел озвучить наказание для того, кто стрелял, в виде пожизненного заключения. Но местные жители говорят о рекете и нежелании платить “дань” полиции, что и привело к конфликту.
Корреспондент.net собрал информацию о кровавой ночи на Житомирщине.
Версия Геращенко
По словам замминистра внутренних дел, в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области на частном пруду отдыхала компания старых друзей-киевлян. Всего в компании было 9 человек, включая законного арендатора ставка Анатолия Захаренко.
“После распития спиртных напитков 6 отдыхавших легли спать в стоящем на берегу сарайчике, а двое остались пить с арендатором ставка. На почве внезапно возникших резких неприязненных отношений арендатора начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки ИЖ… Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию”, - утверждает Геращенко.
При этом еще до суда замминистра высказал предположение, что “суд не будет иметь другого решения, как пожизненное лишение свободы для человека, лишившего жизни семерых”.
Задержание полицейского
Интересно, что аккурат накануне стрельбы, арендатор ставка Захаренко поспособствовал аресту местного начальника полиции, который за “невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы в ставке требовал с него 10 тысяч гривен в месяц”.
Захаренко сдал горе-полицейского в ГБР. Его взяли с поличным, о чем даже отчиталась полиция Житомирской области.
Альтернативная версия
Знакомые Захаренко пишут в соцсетях, что после того, как полицейского, требовавшего взятку задержали, к мужчине “на разборку” приехали АТО-шники, которых он и застрелил.
У гостей было с собой оружие. В прокуратуре признали, что среди них были бывшие участники АТО, волонтеры и действующие служащие Нацгвардии. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события.
Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко признала, что арендатор пруда фигурировал в задержании начальника райотдела полиции Житомирщины, которое произошло незадолго до стрельбы.
"Компания приехала на рыбалку в ночь с 20 на 21 мая, то есть раньше, чем произошло задержание начальника райотдела полиции. Они находились неподалеку от того места, где это происходило... Теоретически они могли наблюдать за происходящим. действительно, эти два события (задержание на взятке и убийство) связывает то, что и там и там было одно и то же лицо - арендатор пруда, но говорить о том, что они приехали ради того, чтобы с ним "разбираться" нельзя. Рыбаки после того, как произошло задержание, вместе с арендатором отдыхали, сидели за столом, а потом между ними возник конфликт, о его причинах сейчас собираем показания. То есть нельзя утверждать, что кто-то приехал ради каких-то "разборок", потому что это не сходится с временными рамками", - заявила Ващенко.
Спор о службе в армии?
А вот жена Захаренко говорит, что причиной конфликта мог стать спор о службе в армии.
Она добавила, что часть из погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить.
Спецконтроль
В Офисе генерального прокурора заявили, что взяли под контроль дело о расстреле семи человек на Житомирщине, которое сейчас ведет полиция.
Национальная гвардия подтвердила, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, являются ее военнослужащими. В Нацгвардии утверждают, что бойцы находились в отпуске, который был им предоставлен после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС.