Питались в одном буфете: В Запорожье вспышка сальмонеллеза

В Запорожье с пищевым отравлением госпитализированы 12 человек.

В Запорожье 12 человек госпитализированы с диагнозом сальмонеллез. За несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном буфете, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

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“Причины вспышки устанавливаются – проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных. Также опрашивают и обследуют контактные лица. Проводится заключительная дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются“, - говорится в сообщении.

В ЦОЗ напоминают, что острые кишечные инфекции могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно, острые кишечные инфекции вызваны бактериями или вирусами, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой.

Чаще всего возбудители кишечных инфекций находятся в сырой и плохо термически обработанной пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и ​​овощах. Чтобы уберечь себя от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций употребляйте только те продукты, в качестве которых вы уверены, - подчеркнули в ЦОЗ.

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Напомним, в МИД заявили, что загадочно погибшие на Бали украинцы, вероятно, стали жертвой отравления. Картина случившегося должна более полно проясниться после дополнительных экспертиз, назначенных полицией.

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