Степанов назвал принципы медреформы, которые планирует сохранить

Финансирование лечения будет производиться исключительно через НСЗУ, заявил глава министерства.

Минздрав планирует ввести коэффициент на сложность в тарифах на медуслуги. Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов на встрече с представителем ООН в Украине Оснат Лубрани, передает пресс-служба МОЗ в пятницу, 22 мая.

"Мы проводим изменения в медицинскую реформу и, конечно, есть принципы, от которых мы не откажемся. Например, это финансирование исключительно через НСЗУ. При этом оплата за пролеченный случай должна быть честной и понятной. Очень важно, чтобы это покрывало расходы и имело соответствующие коэффициенты относительно сложности того или иного случая", - сказал Степанов.

Минздрав настроен на максимальную открытость и прозрачность своей работы, заверил Степанов. При этом значительное внимание уделяется оптимизации процессов - поэтому один из приоритетов ведомства - развитие и внедрение электронных систем, в частности eHealth.

Также министр поблагодарил представителей ООН за поддержку Украины в борьбе с коронавирусом и на пути внедрения медицинской реформы. Стороны выразили готовность продолжить сотрудничество, чтобы применять в Украине передовой мировой опыт в области медицины.

Напомним, что ранее Степанов рассказал, как будут улучшать медпомощь. В Украине планируют повышать тарифы на лечение различных заболеваний, что позволит улучшить качество медуслуг.

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