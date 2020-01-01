В Харькове объявили подозрение госисполнителю, продавшему здание НИИ

Сумма нанесенного государству ущерба при продаже здания НИИ составила 3,267 млн грн, по оценкам строительной экспертизы.

Главному государственному исполнителю Восточного межрегионального управления министерства юстиции, объявлено о подозрении по ст. Злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 365-2 УК). Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило управление СБУ в Харьковской обл.

По его данным, коррупционная схема бла реализована в 2016-2017 годах, когда почти 5 тыс. кв. м помещений одного из научно-исследовательских институтов в центре Харькова продали частной коммерческой фирме.

НИИ находился в государственной собственности министерства регионального развития, строительства и ЖКХ. Для проведения сделки должностные лица государственной исполнительной службы Харьковского управления юстиции незаконно арестовали эту недвижимость.

"После этого фигуранты, вопреки действию моратория на принудительную реализацию госимущества, продали отчужденные помещения института представителям местной коммерческой структуры", - говорится в сообщении.

При этом данный НИИ находится в перечне объектов, не подлежащих приватизации. По заключению судебной строительно-оценочной экспертизы, в результате государству был нанесен ущерб на 3,267 млн грн.