Офицера ВСУ будут судить за гибель двух солдат на учениях

Во время учебных стрельб по вине офицера погибли двое военнослужащих.

Во время стрельб в 2017 году офицер приказал экипажу БМП-1 стрелять на 4 километра вместо 2. Снаряд разорвался рядом с наблюдательной вышкой, на которой находились двое военнослужащих, оба погибли. Обвинительное заключение в отношении офицера направлено в суд, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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Офицера обвиняют в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных этому лицу полномочий, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Следователи выяснили, что 26 апреля 2017 года во время стрельб руководивший ими офицер в нарушение приказа изменил условия выполнения упражнения. Он изменил дальность до цели с 1700 - 2000 метров до 4000 метров.

Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. Которые в результате указанного выстрела получили разной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — сказано в сообщении ГБР.

Если вина офицера будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, командира одной из эскадрилий ВС ВСУ осудили за государственную измену на 12 лет. Он хотел угнать в Россию военный самолет.

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