Объявлен новый конкурс на пост главы Нацслужбы здоровья

Новый конкурс объявил Кабмин. Заявки кандидатов принимаются до 25 мая. Среди требований - высшее образование, опыт работы на госслужбе, свободное владение украинским и английским.

Кабмин объявил новый конкурс на пост главы Национальной службы здоровья Украины. Объявление опубликовано на портале вакансий госслужбы в пятницу, 21 мая.

Кандидаты могут подать документы до 25 мая. Среди требований к кандидату, в частности, опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения не менее трех лет.

Отметим, что это требование, в частности, не дает возможности принимать участие в конкурсе представителям НСЗУ.

В числе прочих требований - высшее образование не ниже магистра, общий стаж работы не менее семи лет, свободное владение украинским языком, владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английский и/или французский).

Напомним, что ранее Степанов отклонил всех кандидатов на должность главы НСЗУ. Главу службы могли назначить по внеконкурсной процедуре, как ранее назначили глав Налоговой и Аудиторской служб.

Также сообщалось, что в офисе президента заявили о создании кандидатского резерва для госслужбы. Так у Зеленского хотят решить вопрос "новых лиц" во власти. В резерв войдут главные кандидаты, участвовавшие в конкурсах на госдолжности.

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