Две области просят разрешить ослабить карантин

Оба региона не попали в "разрешенный" список из-за недостаточного количества проведенных тестов. Однако в обеих ОГА это объясняют малым числом новых случаев заражения.

Администрации Днепропетровской и Полтавской областей просят Минздрав разрешить перейти на второй этап ослабления карантина. Обе области не попали в список Минздрава из-за недостаточного количества проведенных тестов. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили пресс-службы Днепропетровской и Полтавской ОГА.

За последнюю неделю, по данным Минздрава, в Днепропетровской области было проведено 7,1 тестов на 100 тысяч населений, в Полтавской области - 7,32. Для соответствия критериям необходимо иметь показатель в 12 и более проводимых тестов.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, заявил, что на количество проведенных тестов в области повлияло небольшое количество контактных лиц, а также проверки на лаборатории со стороны комиссии Центра общественного здоровья.

"Мы уже начали переговоры с Минздравом, чтобы там пересмотрели показатель охвата тестирований. Чтобы область быстрее перешла к следующему этапу ослабления карантина, в частности, восстановление работы транспорта в обычном режиме. Этого требуют наши жители. К тому же, эпидемическая ситуация в регионе стабильная", - сказал Бондаренко.

В Полтавской ОГА также отметили, что меньшее от необходимого количество тестирований связано с эпидемиологической ситуацией.

"Уменьшение количества тестов в области объективное. В течение последних нескольких дней фиксируем ноль или один новый случай в сутки. Тестировать людей безосновательно мы не имеем права. Эта процедура осуществляется в соответствии с нормативными актами Минздрава, где предусмотрены требования, согласно которым нужно проводить тестирование. Мы их соблюдаем. Свою позицию аргументировали министерству и там согласились, что должны предоставить нам дополнительные разъяснения, каким образом должны действовать, учитывая нашу нынешнюю положительную динамику", - сказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Напомним, Кабмин ввел в стране так называемый адаптивный карантин, который продлится с 22 мая до 22 июня.

При этом в десяти областях не будут ослаблять карантин из-за несоответствия требованиям.

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