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В Украине подорожали крупы, говядина и фрукты

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В целом изменение цен на продукты питания, относительно которых введен государственный мониторинг, было незначительным и разнонаправленным.
Цены на продукты изменились незначительно
Цены на продукты изменились незначительно
AP

В течение недели цены на продукты питания незначительно выросли. В частности, дорожали крупы, говядина и фрукты. Об этом говорится в отчете по итогам недели Национального банка Украины, который был опубликован в пятницу, 22 мая.

"В течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности, дорожали фрукты под влиянием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы", - говорится в отчете.

Сообщается также, что изменение цен на продукты питания, относительно которых введен государственный мониторинг, было незначительным и разнонаправленным.

"По данным из онлайн супермаркетов в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких товаров не превышало 3% за неделю, а стоимость некоторых из них даже снижалась", - говорится в отчете НБУ.

 

Как известно, с 18 мая вступило в силу постановление КМУ о государственном регулировании цен, что обязывает ритейлеров заранее декларировать рост розничных цен для определенного перечня продуктов питания и медицинских товаров.

По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, госрегулирование позволит удержать ценовую стабильность для социально важных групп товаров.

 

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Теги: продукты, цены, НБУ, продукты питания, цены на продукты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    22.05.2020, 20:28
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Борьба с бедностью складывается не в пользу ЗЕро.
Мухоморище    22.05.2020, 20:23
Оценка:  +1
Мухоморище
Не может быть.Слуги сказали,что хозяевам ничего поднимать не будут.
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