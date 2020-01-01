Половина не готова. Как области из карантина выйдут

По состоянию на 22 мая 11 областей Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Метро в Киеве готовят к открытию, а оно может не открыться

Украина постепенно выходит из карантина, но на следующий этап смогли перейти не все области. Критерия всего три - количество больных, загруженность койко-мест в больницах и охват населения тестированием на коронавирус.

Количество больных должно быть меньше, чем 12 на 100 тысяч человек, загруженность мест в больницах – менее 50%, а тесты сдать – больше 12 человек на 100 тысяч. Не прошли эти критерии 11 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая, Закарпатская области, а также Киев и Киевская область.

Несмотря на это в том же Киеве готовятся полноценно запускать наземный транспорт с 23 мая и восстанавливать работу метро с 25 мая.

Корреспондент.netразбирался в статистике.

Что разрешают

С 22 мая:

- проведение спортивных соревнований (до 50 участников без зрителей) по согласованию с Минздравом;

- проведение религиозных мероприятий (не больше 1 человека на 10 квадратных метров);

- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, межгородском внутриобластном и международном сообщении;

- деятельность отелей (кроме хостелов) - без ресторанов, спа, бассейнов, конференц-комнат.

С 25 мая:

- метрополитен и детские сады.

С 1 июня:

- спортзалы и фитнес-центры (групповые занятия до 10 человек);

- посещение занятий в учебных заведениях (до 10 человек в группе);

- железнодорожные перевозки всех видов внутреннего сообщения (электрички, межгородской и межрегиональный ж/д- транспорт и поезда дальнего сообщения);

- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

С 10 июня:

- деятельность заведений общепита. В частности, прием клиентов в помещении, а не только на террасах;

- работа заведений культуры (прием посетителей согласно решению собственника);

- культурные мероприятия - не больше 1 человека на 5 кв.м;

- деятельность заведений, которые предоставляют услуги по размещению гостей.

С 15 июня:

- запланировано открытие аэропортов и возобновление авиарейсов.

При этом во всех заведениях и транспорте обязательна регулярная дезинфекция, соблюдение социальной дистанции, защитные маски.

Кто не смягчает

Власти Киевской области сообщили, что с 22 мая не будут смягчать карантин, поскольку в регионе число случаев заболевания на сто тысяч населения составляет 13,9. На Буковине худшая ситуация в стране, так что там тоже карантин не послабляют.

Закарпатская область из карантина тоже не выходит, винят в этом чиновники вспышку заболевания в психоневрологическом интернате в Мукачево.

На Волыне показатель заболеваемости составляет 15,3 на 100 тысяч человек, что тоже не позволяет выйти из карантина.

Киев настаивает

Виталий Кличко попросил Кабмин разрешить Киеву начать второй этапвыхода с карантина со сфер, которые критично необходимы городу и бизнесу – возобновить работу транспорта с 23 мая и магазинов площадью до 1000 квадратных метров.

При этом транспорт, если и заработает с 23 мая, то не раньше 12:00. До этого будет ходить спецтранспорт. Решение о выходе из карантина на втором этапе город должен утвердить завтра утром. Тогда же станет ясно, ждать ли запуска транспорта и открытия магазинов.

По словам Кличко, в Киеве проблемы со статистикой обусловлены вспышкой в интернате для девочек в Дарницком районе, а так заболеваемость - в нормах, установленных Минздравом. А тестов ПЦР делают 44 на 100 тысяч населения. Что втрое больше необходимого минимума.

А вот в Харькове таких проблем нет. Мэр города Геннадий Кернес заявил, что метрополитен Харькова возобновит работу после простоя из-за карантина в 5:30 утра в понедельник, 25 мая.

Проблемы статистики

Журналист Сергей Сидоренко обратил внимание на ситуацию в Полтавской области и контролируемых Украиной частях Донбасса. По его словам, в этих регионах просто нет новых больных, и поэтому нет контактных лиц, из-за чего некого тестировать, но именно из-за критерия по тестам области не могут снять карантин.

“Причем эти области как-то выкручиваются и все равно тестируют много. На Полтавщине, по этой статистике, только 1 из 135 тестов является положительным. На Луганщине - один из более 500. Но правила Минздрав не позволяют снимать с улицы и отправлять на тестирование. Потому что есть критерии, кого разрешено тестировать за госсредства - но когда нет больных, то нет и контактных. Впрочем, Минздрав это не интересует. Критерии по количеству тестирований не соблюдены - а значит, если решение правительства выполнят, то жители Полтавщины останутся сидеть в карантине. Думаю, еще неделя - и они начнут импортировать COVID-инфицированных из Черновцов, чтобы хоть как-то наполнить статистику”, - шутит журналист.