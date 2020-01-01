Маска, пистолет, козы и упавший мост: фото недели

Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 18-22 мая 2020 года.

Священник в США освятил еду из водного пистолета The Guardian

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 18-22 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как возле Никополя под фурой обвалился мост, а в Одессе рухнул дом.

В Киеве утром огромные очереди на транспорт, а в центре Венеции установили бетонный пенис.

Смотрите, как сильный ураган обрушился на Индию и Бангладеш, а рыбаки в Малайзии выловили рыбу весом 280 кг.

В Киеве сжигают использованные защитные маски, а в Днепре на стадо коз надели маски.

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