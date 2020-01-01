Маска, пистолет, козы и упавший мост: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 18-22 мая 2020 года.
Cмотрите фотогалерею Маска, пистолет, козы и упавший мост: фото недели
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 18-22 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как возле Никополя под фурой обвалился мост, а в Одессе рухнул дом.
В Киеве утром огромные очереди на транспорт, а в центре Венеции установили бетонный пенис.
Смотрите, как сильный ураган обрушился на Индию и Бангладеш, а рыбаки в Малайзии выловили рыбу весом 280 кг.
В Киеве сжигают использованные защитные маски, а в Днепре на стадо коз надели маски.
Смотрите также: Гроб, грибок, лучи в небе и снег: фото недели 12-15 мая.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент