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Смягчение карантина: МОЗ обновило список областей

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Еще трем областям разрешили перейти на второй этап ослабления карантина. При этом восемь областей и столица остаются в "запрещенном" списке.
Карантин ослабят еще в трех областях
Карантин ослабят еще в трех областях

Центр общественного здоровья увеличил число областей, которым разрешили начать переход на второй этап карантина. В частности, карантин ослабят в Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областях. Об этом вечером в пятницу, 22 мая, сообщила пресс-служба ЦОЗ.

Эти области признали соответствующими требованиям Министерства здравоохранения для начала второго этапа ослабления карантина.

Согласно обновленным данным, не готовыми к новым ослаблениям остаются Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области.

Для перехода ко второму этапу ослабления необходимо соответствовать трем критериям:

  • инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет менее 12 на 100 тысяч населения (недельный уровень заболеваемости на 100 тысяч населения в период условного пика эпидемии по Украине +50%);
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее рост);
  • охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тысяч населения.

 

 

Ранее сообщалось, что ОГА Днепропетровской и Полтавской областей обратились в Минздрав с просьбой разрешить переход ко второму этапу карантина.

Напомним, Кабмин ввел в стране так называемый адаптивный карантин, который продлится с 22 мая до 22 июня.

 

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Теги: Минздрав, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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