Смягчение карантина: МОЗ обновило список областей
Центр общественного здоровья увеличил число областей, которым разрешили начать переход на второй этап карантина. В частности, карантин ослабят в Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областях. Об этом вечером в пятницу, 22 мая, сообщила пресс-служба ЦОЗ.
Эти области признали соответствующими требованиям Министерства здравоохранения для начала второго этапа ослабления карантина.
Согласно обновленным данным, не готовыми к новым ослаблениям остаются Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области.
Для перехода ко второму этапу ослабления необходимо соответствовать трем критериям:
- инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет менее 12 на 100 тысяч населения (недельный уровень заболеваемости на 100 тысяч населения в период условного пика эпидемии по Украине +50%);
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее рост);
- охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тысяч населения.
Cмотрите фотогалерею: Смягчение карантина: МОЗ обновило список областей
Ранее сообщалось, что ОГА Днепропетровской и Полтавской областей обратились в Минздрав с просьбой разрешить переход ко второму этапу карантина.
Напомним, Кабмин ввел в стране так называемый адаптивный карантин, который продлится с 22 мая до 22 июня.
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