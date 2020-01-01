Конфискованного питбультерьера продали за 11 тысяч

Конечная стоимость лота превысила начальную на 9900%. Впрочем, победитель пока еще не внес деньги.

Питбультерьера по кличке Тора продали более чем за 11 тысяч СЕТАМ

Выставленного на аукцион СЕТАМ питбультерьера по кличке Тора продали за 11 тыс. 250 грн. Торги закончились в пятницу, 22 мая, сообщил глава платформы Александр Мамро в Facebook.

Он отметил, что цена собаки превысила начальную стоимость лота на 9900%.

На аукционе за собаку боролись восемь участников - они и подняли цену. Победитель, правда, деньги еще не заплатил.

"О получении прав на собаку, или отказ победителя оплатить средства мы сообщим отдельно. У него есть 10 дней, чтобы рассчитаться. Надеюсь покупатель не будет заниматься популизмом и займется перевоспитанием собаки, чтобы она не угрожали окружающим", - отметил Мамро.

Продажа конфискованного питбультерьера на государственной платформы стала резонансным событием. Сначала появилась инфорация, будто собаку продают за долги хозяина, однако, позже эту опроверг министр юстиции. По его словам, животное было конфисковано у его хозяина по решению суда из-за того, что покусало прохожих. Министр пообещал выкупить собаку на аукционе и отдать на перевоспитание, если "новые нормальные хозяева" не появятся.

Также в В СЕТАМ объяснили, что собак могут выставить на аукцион из-за того, что хозяева содержат их в ненадлежащих условиях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet