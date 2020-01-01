Резников назвал условие для выборов на Донбассе

Чтобы выборы в ОРДЛО состоялись осенью, уже в августе с указанных территорий должны быть выведены российские войска.

Выборы на Донбассе смогут состояться лишь при соблюдении требований безопасности, а для этого уже в августе с неподконтрольных территорий должны быть выведены войска РФ. Об этом 22 мая заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

В частности, Резников объяснил, почему в конце июля станет понятно, состоятся ли выборы на Донбассе.

"Математика очень проста. Мы сегодня говорим о том, что согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября должны состояться очередные местные выборы. Соответственно, плановая избирательная кампания начинается заранее, то есть в августе. Если мы сегодня даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам..., что мы действительно настроены на восстановление мира на украинской земле, на восстановление территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в том числе в ОРДЛО, при условии выполнения минских условий, в первую очередь безопасности", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, для того чтобы выполнить формулу Штайнмайера, в Украину должна приехать миссия Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ, которая имеет мандат на мониторинг выборов. Но это возможно только в случае гарантий безопасности для наблюдателей.

"Это означает, что для того, чтобы там можно было провести законные выборы, в соответствии с копенгагенскими стандартами и украинским законодательством, там должна быть безопасная территория. Соответственно, где-то в августе должны уже быть выведены оттуда войска и проведено разоружение. <...> Два месяца осталось", - указал министр.

Напомним, в марте глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власти активно работают над тем, чтобы организовать проведение местных выборов в ОРДЛО этой осенью.

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