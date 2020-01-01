Итоги 22 мая: Бойня у озера и в Украине 20 тысяч с COVID-19

В Житомирской области произошло убийство семи человек; Украина перешагнула новый рубеж по числу зараженных коронавирусом: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

На месте массового убийства в Житомирской области zt.npu.gov.ua

В Житомирской области мужчина расстрелял семь человек

На берегу пруда в районе села Новоселица Попельнянского района на Житомирщине произошло массовое убийство. Арендатор водоема убил семь человек во время конфликтной ситуации на отдыхе, одному удалось сбежать и сообщить о происшествии. Подозреваемого в убийстве задержали, он находится под стражей.

Как заявила жена нападавшего, ситуация возникла из-за спора о службе в армии. При этом в СМИ сообщили, что убийство связано с вымогательством за аренду пруда для ловли рыбы.

В полиции предполагают, что причиной инцидента стал алкоголь.

В Украине более 20 тысяч зараженных COVID-19

По состоянию на утро 22 мая в Украине выявили 20 148 зараженных коронавирусом, из них 588 человек умерли и 6585 выздоровели. За сутки зафиксировали 442 новых случая инфицирования.

Лидерами по числу заболевших являются Черновицкая (2905 человек) и Киевская области (1344 человека), а также город Киев (2522 человека).

В Пакистане рухнул пассажирский самолет

Пассажирский самолет Airbus A-320 Пакистанских международных авиалиний упал в густонаселенном районе Карачи не долетев до аэропорта. В результате крушения были разрушены жилые постройки, из-под обломков спасли десятки местных жителей.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами. На борту находились 99 человек, из них выжили только двое. Среди населения жертв нет.

В восьми областях и Киеве не смягчили карантин

Второй этап ослабления карантинных мер не коснулся Волынской, Донецкой, Закарпатской Киевской, Луганской, Полтавской, Ровенской и Черновицкой областей, а также города Киева.

Как уточнили в Минздраве, регионы не прошли по трем обязательным критериям: количеству больных, загруженности койко-мест в больницах и охвату населения тестированием.

Конфликт с Болгарией исчерпан

Конфликтная ситуация из-за разделения Болградского района Одесской области завершилась конструктивными переговорами. Как подчеркнули в украинском МИД, больше нет разногласий между Киевом и Софией по обеспечению прав болгарской общины на украинской территории.

Украина передала Морскому трибуналу улики против РФ

Замглавы МИД Украины Евгений Енин подписал меморандум для Международного трибунала ООН с объяснениями и доказательными материалами по делу против РФ, которое касается захвата украинских моряков и судов в Керченском проливе.

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