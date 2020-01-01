Новости Донбасса 23 мая: Ранен украинский военный

У террористов двое убитых и один боевик ранен.

В течение минувших суток, 22 мая, боевики 12 раз нарушили режим “тишины“. В результате обстрелов пострадал один украинский защитник. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы неподалеку от Богдановки, Верхнеторецкого, Старогнатовки, Чермалыка, Водяного, Песков, Новолуганского и Луганского.

По данным разведки, 22 мая наши воины уничтожили двух оккупантов и еще одного ранили.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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