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В Украину из Сиэтла вернулись 194 человека

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Отмечается, что это первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.
В Украину вернулись 194 человека
В Украину вернулись 194 человека
facebook.com/ukr.embassy.usa

Из Сиэтла на родину вернулись 194 украинца. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине. 

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“194 пассажира вернулись домой специальным коммерческим рейсом из США. На этот раз самолет доставил граждан, находящихся на западном побережье Штатов, в частности спецрейс осуществлялся из города Сиэтл, штат Вашингтон“, - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что это уже восьмой спецсамолёт, который возвращает граждан из США в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане рухнул пассажирский самолет. В небе над Пакистаном рухнул Airbus 320.

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Теги: Украина, МАУ, Сиэтл, Эвакуация
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