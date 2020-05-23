В Украине 20 580 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая.
Об этот сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 853 случая;
- Волынская область - 759 случаев;
- Днепропетровская область - 865 случаев;
- Донецкая область - 143 случая;
- Житомирская область - 618 случаев;
- Закарпатская область - 1042 случая;
- Запорожская область - 403 случая;
- Ивано-Франковская область - 1274 случая;
- Кировоградская область - 466 случаев;
- м. Киев - 2569 случаев;
- Киевская область - 1375 случаев;
- Львовская область - 1285 случаев;
- Луганская область - 43 случая;
- Николаевская область - 280 случаев;
- Одесская область - 821 случай;
- Полтавская область - 266 случаев;
- Ровненская область - 1368 случаев;
- Сумская область - 166 случаев;
- Тернопольская область - 1108 случаев;
- Харьковская область - 892 случая;
- Херсонская область - 177 случаев;
- Хмельницкая область - 329 случаев;
- Черновицкая область - 2964 случая;
- Черкасская область - 387 случаев;
- Черниговская область - 127 случаев.
Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 мая 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51 686 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, ранее Зеленский признал, что корь и туберкулез не менее опасны, чем COVID-19. Президент обеспокоен снижением уровня вакцинаций населения от традиционных инфекций.
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