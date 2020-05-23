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В Украине 20 580 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразились 432 человека.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая.

Об этот сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 853 случая;
  • Волынская область - 759 случаев;
  • Днепропетровская область - 865 случаев;
  • Донецкая область - 143 случая;
  • Житомирская область - 618 случаев;
  • Закарпатская область - 1042 случая;
  • Запорожская область - 403 случая;
  • Ивано-Франковская область - 1274 случая;
  • Кировоградская область - 466 случаев;
  • м. Киев - 2569 случаев;
  • Киевская область - 1375 случаев;
  • Львовская область - 1285 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Николаевская область - 280 случаев;
  • Одесская область - 821 случай;
  • Полтавская область - 266 случаев;
  • Ровненская область - 1368 случаев;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1108 случаев;
  • Харьковская область - 892 случая;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 329 случаев;
  • Черновицкая область - 2964 случая;
  • Черкасская область - 387 случаев;
  • Черниговская область - 127 случаев.

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 мая 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51 686 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, ранее Зеленский признал, что корь и туберкулез не менее опасны, чем COVID-19. Президент обеспокоен снижением уровня вакцинаций населения от традиционных инфекций. 

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Теги: коронавирус, вирус, Минздрав
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Комментариев (2)
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nytxcdeer    23.05.2020, 10:28
Оценка:  -10
nytxcdeer
Пох!Главное что клоуны ослабили карантин,не достигнув пика.В ближайшие недели знатно всосёте за это своё опрометчивое решение.Печальный опыт других стран вас,дебилов,видимо ничему не научил.
Graddfeydd    23.05.2020, 10:31
Оценка:  0
Graddfeydd
У нас очень рано объявили карантин (когда было только 7 официально заболевших) - явного пика в Украине может и не быть: так и будем на "плато" сидеть (по крайней мере, Ляшко так считает).

Можно сказать, что у нас перестраховались - может это и к лучшему, учитывая, что медицина никакая.
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