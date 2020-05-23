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В Украине новый рекорд по числу тестов на COVID-19

Комментариев: 2
В Минздраве сообщили, что привлекают дополнительное оборудование и лаборатории для максимального увеличения количества тестирований.
МОЗ наращивает число ежесуточных тестов
МОЗ наращивает число ежесуточных тестов

В Украине впервые было совершено за сутки более 10 тысяч тестов на коронавирус методом ПЦР. Об этом во время брифинга в субботу, 23 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За минувшие сутки совершено 10 248 исследований методом ПЦР - это такой наш новый рекорд. Впервые мы превысили 10 тысяч исследований методом ПЦР, и мы двигаемся дальше", - сказал он.

Степанов также отметил, что Минздрав привлекает дополнительное оборудование и лаборатории, а цель министерства - максимально увеличить количество тестирований, в том числе методом ПЦР.

Он также сообщил, что за минувшие сутки больше всего случаев коронавирусной болезни было зафиксирована в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.

Напомним, в Украине за последние сутки было зафиксировано 432 новых случая COVID-19, что на 10 меньше, чем днем ранее.

Накануне в МОЗ сообщили, что на Буковине заполнены больницы первой и второй волны.

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Теги: статистика, Минздрав, тесты, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nytxcdeer    23.05.2020, 10:55
Оценка:  -23
nytxcdeer
Все эти"рекорды"яйца ломаного не стоят,пл сравнению с той же Россией.Получается чем больше обследуем,тем больше заразных.О каком послаблении карантина в таком случае может идти речь,скотыняки?А ведь у нас ещё в значительном количестве есть не менее опасная болезнь под названием туберкулёз...
ЗаелоПластинку    23.05.2020, 11:52
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Антибес, ты хоть мозг включи. У нас количество растет, а количество обнаруженных идет ровно. Вам всем на росссие такие очевидные вещи нужно объяснять? Передай своему коллеге из таиланда, а то у него с умом тоже как то не повелось
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