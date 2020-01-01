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МИД рассказало, были ли украинцы среди жертв авиакатастрофы в Пакистане

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В результате крушения авиалайнера в Пакистане погибли 98 человек.
Авиакатастрофа в Пакистане
Авиакатастрофа в Пакистане
EPA/UPG

Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинских граждан среди жертв авиакатастрофы в Пакистане нет. Самолет потерпел крушение в пятницу, 22 мая, вблизи аэропорта города Карачи. Об этом сообщил директор департамента Консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает РБК-Украина

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По словам чиновника, в авиакатастрофе в Карачи погибли 91 пассажир и 7 членов экипажа. По предварительным данным жертв среди граждан Украины нет.

“По предварительной информации, граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа не было“, - заявил Погорельцев.

Напомним, ранее в Пакистане рухнул пассажирский самолет. В небе над Пакистаном рухнул Airbus 320.

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Теги: МИД, Украина, Пакистан, Самолет, Крушение
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