На Харьковщине задержали мужчину во время продажи гранат

Боеприпасами торговал 27-летний житель поселка Панютино Лозовского района.

В Харьковской области в поселке Панютино задержали мужчину, который пытался продать три ручные гранаты. За три гранаты мужчина хотел выручить 2700 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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“8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат “РГД-5“ по 1000 гривен и ручной гранаты “Ф-1“ за 700 гривен“, - говорится в сообщении.

В настоящее время преступник находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Мужчине грозит срок от 3 до 7 лет за решеткой.

Изъятые гранаты npu.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве мужчина хотел взорвать гранату в магазине из-за просьбы надеть маску. Инцидент произошел в Соломенском районе Киева.

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