МИД отреагировал на решение США по открытому небу

Украина больше всех заинтересована в сохранении Договора по открытому небу, но только в случае его выполнения всеми странами-участницами.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что приняли во внимание официальное сообщение Государственного департамента США о намерении США выйти из Договора об открытом небе (ДОН). Об этом в субботу, 23 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина больше всего заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации настоящего Договора, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками", - говорится в комментарии.

В МИД отмечают, что, начиная с момента подписания (24 марта 1992 года), Украина всегда была преданной ДВН, который является одним из базовых международных договоров в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями и объединяет 34 государства-участника, включая европейские страны, США и Канаду.

Режим "открытого неба" способствовал имплементации Резолюции ГА ООН Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей. В частности, проведение наблюдательного полета США с участием многонациональной команды иностранных инспекторов вдоль северного побережья АР Крым способствовало нормализации поведения РФ в этих водах, напомнили в МИД.

В то же время в министерстве отмечают, что начиная с 2015 года роль и эффективность ДОН в целом постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активностью РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах - над временно оккупированной территорией АР Крым и г.Севастополь, Донецкой и Луганской областями в результате запрета полетов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины.

Ради сохранения верификационного режима "открытого неба", Украина призывает всех государств-участников приложить максимальные усилия для поисков выхода из сложившейся ситуации, добавляют в МИД.

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