Коррупционеры из ГАСИ планируют внедрять старые схемы и в новосозданных органах, - СМИ

«Коррупционный спрут» Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) стремится замаскировать старые схемы в новосозданных органах, регулирующих строительную сферу. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Антикор.

«СМИ уже обосновывали мифичность ликвидации ГАСИ, которая не имеет ничего общего с ликвидацией коррупции в строительстве. Ведь застройщику придется решать вопрос с двумя-тремя органами вместо одного. Основным выгодоприобретателем драйвером реформы является председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко. Он заручился поддержкой автора печально известного Реестра разрешительных документов ГАСИ времен Януковича. Это - бывший руководитель Управления разрешительных процедур ГАСИ Александр Сергиенко, который является официальным помощником нардепа Клочко и одним из авторов коррупционной «схемы» «5 долларов за квадратный метр», - объяснили СМИ.

Они напомнили, что новый орган, Государственную инспекцию градостроительства (ГИГ), имеющий все те же полномочия, что были у Госархстройинспекции за исключением административных услуг, возглавил экс-глава ГАСИ.

«Юрий Васильченко был просто переведен с должности главы Госархстройинспекции на должность председателя ГИГ. Институциональную коррупционную память он перенес в новый орган не только вместе с ядром старых чиновников ГАСИ. А еще и взял на себя личный груз. На него НАПК составило протокол об административном правонарушении», - говорится в материале.

Там утверждается, что, чувствуя опасность раскрытия таких фактов, «продюсеры» Васильченко начали вкачивать коррупционные деньги в пиар нового руководителя.

«Все в лучших традициях его учителя и работодателя, экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева, которого называют «отцом современной коррупции» в строительной отрасли. В конце прошлого года СМИ уже сообщали, как он погорел на неуклюжем самопиаре. И вот на «Укринформе» вышло комплиментарное интервью Васильченко, причем, здесь уже все пошло «по Фрейду». В заголовок вынесли: «Моя цель - сделать так, чтобы Инспекция градостроительства не ассоциировалась с коррупцией». Это оксюморон высшего уровня - ведь именно присутствие Васильченко во главе этого органа с коррупцией его и ассоциирует», - отмечается в статье.

Там также пояснили, почему разделение функций ГАСИ таким образом, каким оно происходит сейчас, только ухудшит ситуацию с коррупцией в строительной сфере.

«Нам рассказывают о реформе, в ходе которой ликвидировали монополиста ГАСИ, а разрешительные функции административных услуг отдали Государственной сервисной службе градостроительства (ГССГ). Так что это - победа или просто отделили зерна от плевел? А вот и ответ Васильченко - «планируется, что ГИГ будет также следить за деятельностью двух других новых органов ГССГ и Государственным агентством по техническому регулированию в градостроительстве». Получается, что опять создали орган, который будет лелеять схему «5 долларов за квадратный метр». Та же ГАСИ только теперь с Департаментом разрешительных процедур на аутсорсинге под брендом сервисной службы. Это действительно удобно - наконец-то можно будет не учитывать жалобы о нарушении законодательства на объектах, за которые добросовестно уплачены тысячи долларов взяток, легализируя любое незаконное строительство», - резюмировали СМИ.