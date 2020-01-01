"Большая стройка" Президента под угрозой из-за "слуги народа" Киселя

Президенсткая национальная программа «Большая стройка» под угрозой срыва из-за действий главы парламентского комитета по вопросам транспорта, депутата от «Слуги Народа» Юрия Киселя. С помощью своего союзника Араика Амирханяна, владельца целого ряда «троллинговых» компаний, он блокирует дорожное строительство через вал необоснованных жалоб в Антимонопольный комитет. Об этом пишет Znaj.uа

Как отмечается в статье, Араик Амирханян ездит по областным филиалам Укравтодора и козыряет там своими связями в транспортном комитете парламента, рассказывая, что «у него в транспортном комитете все схвачено благодаря Юрию Киселю».

«Общение со «слугой народа» Киселем Амирханян ведет через своего партнера Степана Нагопетяна. Именно Нагопетян был неоднократно замечен в здании транспортного комитета в приемной Киселя, а также на встречах с ним в других местах. По некоторым данным, эти встречи зафиксированы правоохранительными органами», - сообщает автор материала.

В распоряжение журналистов попало письмо, которое глава комитета Юрий Кисель в конце апреля направил в адрес премьер-министра, министров экономики и инфраструктуры, главы Антимонопольного комитета и ряда других чиновников.

«В документе глава комитета потребовал доработать широкоизвестные в узких кругах Методологические рекомендации по проведению закупок в дорожной отрасли, а также учесть ряд поправок в документ. Стоит напомнить, что Методрекомендации разрабатываются не первый месяц и призваны упорядочить практики тендерных закупок в дорожном строительстве», отмечает издание.

Как считает автор статьи, странными выглядят весьма специфические требования Киселя, изложенные в письме.

«Например, он просит правительство и Минэкономики учесть при доработке методрекомендаций письмо АМКУ от февраля 2020 года (касалось более ранней редакции, все стороны уже давно пришли к выводу, что рекомендации устарели), добавить инструменты по стимулированию производства отечественных стройматериалов и защите экологии, учесть необходимость расширения сети бетонных дорог. Одной из версий, почему документ был направлен именно в транспортный комитет, может быть тесное «сотрудничество» Араика Амирханяна с Юрием Киселем. Последний якобы решил замкнуть на себя все парламентские контакты «тендерного тролля», - отмечает издание.

В группе, которая критикует методрекомендации и жалуется на недостаток конкуренции, собрались преимущественно сторонники скандального «тендерного тролля» Араика Амирханяна, предприятия которого с начала года с помощью своих людей в Антимонопольном комитете заблокировали тендеров почти на 10 млрд. грн. Среди его сторонников - ОО «Совет защиты конкуренции и потребителей» (известный как «Лига антитраста»), который возглавляет экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

«В Раде говорят, что поскольку Кисель будто бы гарантировал Амирханяну создание временной следственной комиссии, тот активизировал претензионную работу в Антимонопольном комитете. Впрочем, зная уголовный шлейф, который тянется за Амирханяном и его компаниями, а также методах работы, которые они используют, Юрию Киселю стоило бы подумать о путях отступления, чтобы самому не стать фигурантом антикоррупционного расследования», - делятся информацией журналисты.