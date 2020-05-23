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У Шмыгаля требуют объяснений по визиту Яценюка

Комментариев: 1
В Слуге народа хотят знать, на каком основании Арсений Яценюк участвовал в совместном визите действующих министров на Буковину.
У Шмыгаля потребовали объяснений из-за визита Яценюка на Буковину
У Шмыгаля потребовали объяснений из-за визита Яценюка на Буковину
Facebook партии Народный фронт

Народные депутаты от партии Слуга Народа направили депутатское обращение к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой объяснить совместный визит действующих министров правительства и экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Черновицкую область. Соответствующее обращение в субботу, 23 мая, было опубликовано на Facebook-странице партии.

Как отмечается, 21 мая бывший премьер-министр Яценюк вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым посещал Черновицкую область и, в частности, принимал участие в пресс-брифинге.

В связи с этим депутаты просят Шмыгаля предоставить информацию относительно следующих вопросов:

  • На каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины;
  • Занимает ли Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства;
  • Какое должностное лицо разрешило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом;
  • Осуществлялась ли любая оплата за пользование служебным авиатранспортом для Яценюка.

Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом в Черновицкую область отправились три министра: глава Минздрава Максим Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов. При этом Авакова на Буковине встретили пикетом.

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Теги: Яценюк, Арсений Яценюк, министр, Слуга народа, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
naswevret    23.05.2020, 14:39
Оценка:  -23
naswevret
Сеня явно ещё не наворовался,хочет снова к кормушке,чтобы на этот раз пилить бабло вместе с клоунами.Его новый чёс про его же новый наполеоновский мегапроект"Гиперстена 2020 3D Pro"уже готов для заливки лохам в их ослиные уши.
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