Минздрав назвал области, которые не готовы к ослаблению карантина

К ослаблению карантинных мер не готовы 9 областей страны.

В МОЗ назвали области, которые не готовы к ослаблению карантина pixabay.com

Минздрав Украины обновил таблицу готовности областей ко второму этапу ослабления карантина. Так, 9 областей по состоянию на 23 мая не соответствуют требованиям МОЗ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным таблицы Минздрава карантин нельзя ослаблять в Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровненской и Черновицкой областях.

Отметим, для перехода ко второму этапу ослабления карантина областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий moz.gov.ua

Напомним, ранее в МОЗ назвали области с наибольшим суточным приростом больных COVID-19. Лидирует Черновицкая область.

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